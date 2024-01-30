СМИ: Страны ЕС не приняли условия Орбана для снятия вето на 50 млрд для Украины

Переговоры между странами Европейского Союза, направленные на согласование помощи Украине в конце этой недели, остаются сложными, несмотря на то, что Венгрия сигнализировала о своей готовности к компромиссу, сообщает Европейская правда.

Об этом в разговоре с журналистами заявил высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Reuters.

"Мы еще не дошли до этого", – сказал чиновник ЕС на условиях анонимности, имея в виду подготовку к саммиту лидеров 27 стран-членов, который состоится в четверг в Брюсселе.

В то время как ЕС оказывает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чиновник заявил, что условия Будапешта для снятия вето на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран ЕС.

Он добавил, что коллеги Венгрии по ЕС не хотят соглашаться на ежегодный пересмотр поддержки Киева, поскольку это бы каждый раз давало Орбану право ветировать решение.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть по сути это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

По сообщениям СМИ, лидеры стран Евросоюза на саммите в четверг подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе будет выделение пакета финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который Венгрия блокировала на предыдущем саммите в декабре.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.