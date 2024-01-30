Шмыгаль ответил, планируют ли повышение тарифов на электричество этой зимой

Кабинет министров этой зимой не планирует изменения никаких тарифов для населения, сообщает Экономическая правда.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство сохраняет льготный тариф на электроэнергию для населения.

"Тариф был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт⋅ч. В целом этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения" , - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что после того как прошлой зимой 50% энергосистемы было поражено вражескими ракетами и дронами, Украина провела масштабные ремонты и добавили в энергетику 2,2 ГВт мощности. Сейчас ни в одном регионе ограничений и отключений нет и не планируется.

Также, по словам премьер-министра, увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E.

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.