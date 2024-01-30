Данилов рассказал, как будет действовать Украина, в случае задержки западной помощи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Украина продолжит атаки дронами отечественного производства, поскольку все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в комментарии японской программе "Новости 1930", перевод предоставлен УП Аппаратом СНБО

Секретарь СНБО подтвердил, что ситуация на фронте в Украине очень тяжелая. На вопрос о том, что будет делать Украина в условиях задержки западной помощи, он рассказал об атаках на территории России. Данилов подчеркнул, что атаки на российские объекты осуществляются не западным оружием, как говорит российская сторона, а оружием украинского производства, качество которого продолжает улучшаться.

"Повреждение железных дорог, нефтяных хранилищ, газовых хранилищ и других объектов, которые имеют непосредственное значение для российской военной компоненты. На этих нефтехранилищах заправляются и хранится топливо для военных. Это объекты, которые должны быть уничтожены.

Такие события будут только нарастать. Их будет все больше и больше. Мы не можем остановиться до тех пор, пока не освободим от агрессора свою территорию и пока они не уйдут с нашей территории.

Вода камень точит. Один раз, второй, десятый, двадцатый. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы было как можно больше, и для того, чтобы они почувствовали, что такое война. Война не должна быть только на нашей территории, война должна быть на территории Российской Федерации, потому что они – агрессор, и все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено.

Я хочу сказать, что те поражения, которые мы наносим по территории Российской Федерации – в Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Белгороде, Москве, Смоленске, на других территориях – имейте в виду – это военные объекты РФ, которые были атакованы украинским оружием".