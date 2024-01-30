Россияне запустили ударные БпЛА в направлении Днепра

Россияне запустили ударные БпЛА в направлении города Днепр, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

"Ударные БпЛА типа "Shahed" с юга в направлении Днепропетровщины (Покровский район), курс северо-западный".

Позже военные уточнили, что беспилотники летят на Днепр.

В 19:15 воздушники написали, что БпЛА в районе Павлограда, курс северный и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, направление юго-западное.