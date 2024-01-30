США возобновляют санкции против Венесуэлы: режим Мадуро не выполнил обещаний

Соединенные Штаты Америки (США) решили возобновить действие санкций против Венесуэлы и ее нефтяной и золотодобывающей отраслей, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Действия Николаса Мадуро и его представителей в Венесуэле, включая аресты членов демократической оппозиции и запрет кандидатам участвовать в нынешних президентских выборах, противоречат соглашениям, подписанным в октябре прошлого года на Барбадосе представителями Мадуро и Унитарной платформы" , - говорится в заявлении.

В Госдепе напомнили, что в рамках Барбадосского соглашения в прошлом году США смягчили санкции против Венесуэлы.

Решение предусматривало генеральную лицензию на шесть месяцев, которая временно позволяет вести бизнес с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Ее срок действия истекает 18 апреля 2024 года.

Подчеркивается, что ее продлили бы, если бы Венесуэла выполнила свои обязательства по проведению выборов и освобождению политических заключенных, но она этого не сделала.

Поэтому США решили не продлевать лицензию. Кроме того, США отзывают лицензию, которая позволяла транзакции с участием Minerven - венесуэльской государственной золотодобывающей компании.