Россияне жалуются на масштабные проблемы с интернетом: что известно

Вечером вторника, 30 января и России начались масштабные проблемы с сетью интернет. В частности, не работают все сайты в домене ".ru", сообщает РБК-Украина.

На проблемы с сетью начали жаловаться как сами россияне, так и пропагандистские СМИ.

Сообщается, что проблемы с интернетом зафиксированы как в столице России – Москве, так и в других городах. Россияне потеряли доступ ко многим сайтам – не открываются сайты Яндекса, МегаФона, МТС, Озона, Уайлдбериса, Авито и многих других.

Как заявил Координационный центр доменов ".RU/.РФ", они уже якобы работают над устранением проблемы. Однако с чем именно связаны сбои в работе российского интернета – неизвестно.

Кроме этого, сообщается, что некоторые российские сайты также не работают и в Европе.

Позже россияне заявили, что проблема якобы связана с технической частью, а специалисты уже работают над ее устранением.

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Кроме того, в новогоднюю ночь украинская ИТ-Армия остановила работу платежных терминалов Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что украинские хакеры сломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.