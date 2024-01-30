МВФ улучшил прогноз роста экономики России в 2024 году

В 2024 году Международный валютный фонд ожидает роста ВВП России на 2,6%, что более чем вдвое превышает темпы, которые МВФ прогнозировал в октябре, и несколько медленнее, чем 3-процентный рост, который ожидается в 2023 году, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

"В этом году экономика России будет расти гораздо быстрее, чем ожидалось ранее, согласно прогнозам МВФ, поскольку военные расходы Путина будут способствовать более широкому росту.

Повышение прогноза для России на 1,5 процентных пункта является крупнейшим среди всех экономик, представленных в обновленном докладе МВФ", - пишет газета.

Эти показатели поднимут новые вопросы об эффективности многочисленных раундов западных санкций, направленных на уменьшение налоговых поступлений, которые Кремль использует для финансирования своей войны в Украине, отмечает FT.

"Безусловно, результаты, которые демонстрирует российская экономика, лучше, чем ожидали мы и многие другие" , - заявил FT главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Он напомнил, что основной импульс развитию экономики РФ придает наращивание расходов на военные нужды.

Не менее важную роль также играют устойчивые цены на сырье (нефть, газ), которые позволяют сохранять высокие доходы от их экспорта и делают значительный вклад в общую динамику ВВП, добавил экономист.

Но он отметил, что в долгосрочной перспективе потенциальный рост российской экономики, вероятно, будет ниже, чем до полномасштабного вторжения в Украину почти два года назад.

На риски перегрева экономики также указывает экономический блок российского правительства. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в декабре сравнила ее с машиной, которая пытается ехать быстрее, чем может, - "ехать, возможно, будем быстро, но недолго", добавляет FT.

Напомни﻿м:

Экономика России заметно "перегревается" и все больше зависит от продолжения войны, расходы на которую действуют на нее как наркотик.