Генштаб: на Марьинском направлении войска РФ понесли немалые потери

30 января, в 706 день полномасштабной войны, на фронте произошло 78 боевых столкновений, россияне задействовали для штурма в направлении Сладкое – Константиновка 12 единиц бронетехники и лишились там двух танков, шести транспортеров МТ-ЛБ и одной боевой машины пехоты, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 30.01.2024.

В течение суток состоялось 78 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Россияне пытались атаковать на ряде направлений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

и оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Леоновки Черниговской области, Поповки Сумской области и Устиновки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Дружба, Атинское, Владимировка, Турья, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

и противник нанес авиационные удары в районах Леоновки Черниговской области, Поповки Сумской области и Устиновки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода Черниговской области; Зноб-Новгородское, Дружба, Атинское, Владимировка, Турья, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области. На Купянском направлении защитники Украины отбили 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

защитники Украины отбили 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак неподалеку Тернов и Ямполовки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

украинские воины отбили 6 атак неподалеку Тернов и Ямполовки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 4 атаки районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Силы обороны отбили 4 атаки районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские бойцы отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиаудары в районах н.п. Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

украинские бойцы отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиаудары в районах н.п. Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там захватчики при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, на направлении Сладкое – Константиновка защитники Украины отбили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя было уничтожено 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там захватчики при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, на направлении Сладкое – Константиновка защитники Украины отбили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя было уничтожено 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлени и артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав Херсонской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк Херсонской области.

и артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Веселое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Станислав Херсонской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк Херсонской области. Оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

"В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 5 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции противника".