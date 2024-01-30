Уклонистов от мобилизации в Украине планируют наказывать через суд

В Украине хотят наказывать уклонистов от мобилизации на военную службу с помощью вынесения судебных решений и их принудительного исполнения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий проект закона﻿.

Отмечается, что планируется ввести меры воздействия в отношении граждан, которые не выполняют обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, предусмотренных частью 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

А именно, должна быть установлена процедура вынесения судебных решений и их принудительного исполнения.

Мобилизация в Украине

Сегодня Кабинет министров Украины после доработки внес в Верховную раду новый законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.