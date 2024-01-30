Close button

Для осужденных хотят разрешить добровольную мобилизацию, но не всех

Для осужденных хотят разрешить добровольную мобилизацию, но не всех
Фото: president.gov.ua

Кабмин в новом законопроекте о мобилизации предложил парламенту разрешить осужденным добровольно идти в армию. Но это будет касаться не всех, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит текст соответствующего законопроекта﻿.

Так, документ предлагает, что на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.

Однако, как говорится в тексте законопроекта, это не будет касаться осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями:

  • 402 - неповиновение;
  • 403 - неисполнение приказа;
  • 404 - сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • 405 - угроза или насилие в отношении начальника;
  • 406 - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • 408 - дезертирство;
  • 409 - уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
  • 410 - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
  • 411 - умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • 426 - бездействие военной власти;
  • 426-1 - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
  • 427 - сдача или оставление врагу средств ведения войны;
  • 428 - оставление гибнущего военного корабля;
  • 429 - самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
  • 430 - добровольная сдача в плен;
  • 431 - преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;
  • 432 - мародерство;
  • 433 - насилие над населением в районе военных действий;
  • 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
  • 438 - нарушение законов и обычаев войны;
  • 439 - применение оружия массового уничтожения;
  • 440 - разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
  • 441 - экоцид;
  • 442 - геноцид.

Сейчас же осужденные не могут мобилизоваться в армию, даже по собственному желанию. Как объясняли ранее в Министерстве юстиции, такие граждане сегодня получают отказ в ТЦК, потому в правительстве решили изменить законодательство.

Напомним, Кабмин внес сегодня в Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Прошлая редакция была подвергнута критике, а также, как оказалось, содержала неконституционные положения.

Новости

Популярные темы форума

analytics