Для осужденных хотят разрешить добровольную мобилизацию, но не всех
Кабмин в новом законопроекте о мобилизации предложил парламенту разрешить осужденным добровольно идти в армию. Но это будет касаться не всех, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит текст соответствующего законопроекта.
Так, документ предлагает, что на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.
Однако, как говорится в тексте законопроекта, это не будет касаться осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями:
- 402 - неповиновение;
- 403 - неисполнение приказа;
- 404 - сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
- 405 - угроза или насилие в отношении начальника;
- 406 - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
- 408 - дезертирство;
- 409 - уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;
- 410 - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
- 411 - умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
- 426 - бездействие военной власти;
- 426-1 - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;
- 427 - сдача или оставление врагу средств ведения войны;
- 428 - оставление гибнущего военного корабля;
- 429 - самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
- 430 - добровольная сдача в плен;
- 431 - преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;
- 432 - мародерство;
- 433 - насилие над населением в районе военных действий;
- 437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
- 438 - нарушение законов и обычаев войны;
- 439 - применение оружия массового уничтожения;
- 440 - разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
- 441 - экоцид;
- 442 - геноцид.
Сейчас же осужденные не могут мобилизоваться в армию, даже по собственному желанию. Как объясняли ранее в Министерстве юстиции, такие граждане сегодня получают отказ в ТЦК, потому в правительстве решили изменить законодательство.
Напомним, Кабмин внес сегодня в Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Прошлая редакция была подвергнута критике, а также, как оказалось, содержала неконституционные положения.