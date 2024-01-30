Власти Авдеевки назвали количество жителей, которые остаются в городе

В Авдеевке Донецкой области вокруг которой ведутся ожесточенные бои с российскими захватчиками остается 976 жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

"По состоянию на сегодняшний день в Авдеевке остаются 976 гражданских жителей. Это те, кто с начала "горячей" фазы войны сознательно остались под обстрелами оккупантов, отказавшись от эвакуации. Было больше. Но понемногу вывозим народ. Совместно с волонтерами, "Белыми ангелами" "и спасателями".

Он поблагодарил всех, кто так или иначе приобщается к эвакуации мирного населения.