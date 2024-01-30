В Саксонии правоохранители изъяли биткоинов на рекордные 2 млрд евро

В земле Саксония на востоке Германии правоохранители изъяли 50 тысяч биткоинов на сумму около двух миллиардов евро в рамках расследования финансового преступления, сообщает Европейская правда.

Об этом объявило 30 января управление полиции Саксонии.

Расследование касается двух мужчин в возрасте 37 и 40 лет, которые до мая 2013 года якобы владели пиратскими ресурсами, а на заработанные средства покупали криптовалюту.

Мужчин подозревают в несанкционированном коммерческом использовании произведений, защищенных авторским правом, и в дальнейшем коммерческом отмывании денег. Но пока расследование продолжается, обвинения никому не предъявили.

Полиция Саксонии подчеркнула, что получила биткоины после того, как обвиняемые "добровольно перевели их на счет, предоставленный Федеральным управлением криминальной полиции". Относительно дальнейшей судьбы криптовалюты решения еще нет.

"По состоянию на сегодняшний день это наибольшее изъятие биткоинов правоохранителями Федеральной Республики Германия", – говорится в сообщении.

Остальные подробности дела в полиции Саксонии сообщать отказались.

Напомним, в прошлом году Европарламент одобрил первое законодательство ЕС по отслеживанию платежей в криптовалютах, надзору в этой сфере и борьбе с отмыванием средств.