В Пентагоне подтвердили намерения передать Украине бомбы GLSDB

Министерство обороны США подтвердило намерения передать Украине бомбы малого диаметра наземного запуска (GLSDB). В то же время, ведомство отказалось назвать сроки передачи Киеву этих вооружений.﻿ Об этом заявил представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер на брифинге в Пентагоне, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Касательно бомб малого диаметра - как мы заявили еще в прошлом году, мы обеспечим Украину GLSDB в рамках наших усилий, которые финансируются Инициативой содействия безопасности Украины (USAI)" , - сказал он.

В то же время, по словам Райдера, из соображений оперативной безопасности, в Пентагоне не будут подтверждать конкретные сроки передачи этих вооружений.

"Мы оставим Украине право сообщать о любых поставках" , - отметил представитель американского оборонного ведомства.

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) предусматривает передачу средств в рамках ранее принятого Конгрессом финансирования на производство новых вооружений для ВСУ.

После объявления новых траншей военной помощи по этой инициативе, требуется время на изготовление американскими предприятиями новых партий оружия, а также его доставку в Украину. Поэтому несмотря на сегодняшнее отсутствие финансирования США для Украины, объявленная передача GLSDB была профинансирована предыдущими траншами.

Бомбы малого диаметра наземного запуска (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) - малогабаритные высокоточные боеприпасы. Разработаны компанией Boeing совместно со шведской SAAB в 2019 году.

Боеприпасы сочетают планерную авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. GLSDB направляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия и использоваться при любых погодных условиях для поражения целей на расстоянии до 150 км. Запускается из реактивных систем M270 и HIMARS.

Вопрос передачи GLSDB Украине

О получении Украиной бомб GLSDB от США ранее 30 января сообщило издание Politico. Отмечалось, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины, которая, как ожидается, "прибудет на поле боя уже в среду".

Ранее в прессе озвучивались разные сроки, когда Силы обороны могут получить этот тем вооружения.

Украинским военным нужны GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS, которые ранее были переданы США. Это позволит бойцам ВСУ поражать цели противника на расстоянии, вдвое превышающем дальность применения артиллерийской ракетной системы HIMARS.

В ноябре прошлого года западные СМИ сообщили, что США отсрочили на 2024-й год передачу Украине первой крупной партии GLSDB.