Буданов: После наступления РФ начнется наш ход

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов прогнозирует, что вскоре наступление россиян, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет и тогда начнется ход Украины.﻿﻿ Об этом Буданов сказал в эфире национального марафона, сообщает Украинская правда.

"Сейчас продолжается наступательная операция РФ. Она началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас уже два с половиной месяца, как она идет. Результаты − сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие − ну, точно это будет неправда. К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки − то, что произошло" , – сказал руководитель ГУР.

Но, по его словам, это не то, на что рассчитывали россияне. Буданов отметил, что оккупанты хотели как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и на админграницы Донецкой и Луганской областей, но сейчас "даже близко к этому ничего нет".