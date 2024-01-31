Байден об атаке на базу США в Иордании: Я не стремлюсь к эскалации

Президент США Джо Байден заявил, что принял решение о том, как реагировать на атаку поддерживаемых Ираном боевиков, в результате которой погибли трое американских военнослужащих и более 40 получили ранения, сообщает Европейская правда.

По его словам, Иран несет ответственность за предоставление оружия, которое использовали боевики во время своего нападения, но добавил, что не стремится к большей эскалации в регионе.

"Я не думаю, что нам нужна более широкая война на Ближнем Востоке. Это не то, чего я хочу" , – отметил Байден.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам на борту самолета Air Force One, который летел с американским президентом во Флориду, что возможный ответ Соединенных Штатов может включать несколько шагов.

"Вполне возможно, что вы увидите здесь многоуровневый подход, не только одну акцию, но и, возможно, несколько действий в течение определенного периода времени" , – сказал он.

Накануне в Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном после того, как трое военных США погибли и более 40 были ранены в результате удара беспилотника по их базе в Иордании.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.