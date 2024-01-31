ПВО ночью уничтожила 14 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила 14 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне атаковали 20 ударными беспилотниками Shahed-136/131 из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и Чауда (Крым). Также войска РФ ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и Воронежской области России.