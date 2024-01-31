На фронте за сутки почти 90 столкновений, оккупанты активизировались на Херсонщине – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 88 боевых столкновений. Больше всего вражеских штурмов на Авдеевском и Марьинском направлениях – 37 и 16. Также россияне активизировались на левобережье Херсонской области – зафиксировано 15 атак.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 31 января.

Всего враг нанес 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Поповка Сумской области; Устиновка Харьковской области; Новоегоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодцы, Клещеевка, Константиновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тонечко, Георгиевка, Новомихайловка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отбиты 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника вблизи Богдановки и Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складах боеприпасов, 9 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.