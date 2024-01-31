ISW: Россияне вряд ли смогут серьезно продвинуться под Купянском
По наблюдениям аналитиков Института изучения войны (ISW), в рамках наступления зимы-весны 2024 года россияне свои вероятные тактические достижения в районе Купянска вряд ли смогут превратить в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, сообщает Украинская правда.
В обзоре отмечается, что российские войска недавно достигли тактических успехов к юго-востоку от Купянска вдоль критически важной трассы Р07 Купянск-Сватово возле Крохмального и, похоже, усиливают атаки на северо-запад и запад от Крохмального в направлении реки Оскол.
По мнению аналитиков, российские войска, вероятно, смогут получить определенные преимущества на тактическом уровне в районе Купянска, но вряд ли смогут превратить их в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, способного захватить большую территорию в Харьковской области, и продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой областей.
По наблюдениям ISW, части 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ активно действуют в районе Купянска и способны проводить лобовые атаки во главе с пехотой, но не демонстрируют способности к проведению широкомасштабных механизированных маневров с момента их развертывания на этом направлении более года назад.
В отчете также говорится, что ожидаемая российская наступательная операция зимы-весны 2024 года проходит в приграничной зоне Харьковской и Луганской областей.
Руководитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил 30 января, что российское наступление в Украине в настоящее время продолжается, и что российские войска имеют целью выйти к реке Жеребец (на границе Харьковской и Луганской областей) и административным границам Донецкой и Луганской областей.
Буданов спрогнозировал, что российским войскам не удастся достичь этих целей, однако, вероятно, они будут "полностью истощены" в начале весны.
Эксперты указывают на то, что заявления Буданова согласуются с наблюдениями ISW, что российские войска активизировали наступательные операции вдоль этого направления с начала января 2024 года.
Ключевые выводы ISW за 30 января
- Ожидаемая российская наступательная операция зимы-весны 2024 года продолжается в приграничной зоне Харьковской и Луганской областей.
- Украинские чиновники продолжают отрицать слухи о якобы отставке Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного.
- Российские войска, похоже, продолжают нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия, подписанную Россией.
- По сообщениям, генерал российской армии Александр Дворников назначен новым председателем Всероссийского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал оскорбительные и подстрекательские комментарии в адрес Японии, отстаивая права России на спорные Курильские острова, что, вероятно, является частью более широких усилий Кремля, направленных на демонстрацию поддержки Китая, выступающего против американской союзнической системы в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Российские высокопоставленные чиновники, возможно, усиливают свои попытки сформулировать и оправдать долговременную войну России в Украине как экзистенциальное геополитическое противостояние с Западом, открыто приравнивая США к нацистам.
- Российские источники предполагают, что масштабные отключения интернета в России 30 января могут быть результатом российских усилий по созданию системы "суверенного интернета".
- Кремль активизирует усилия по консолидации контроля над российским информационным пространством в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года, и эти усилия поддерживают развитие системы "суверенного интернета".
- Российские войска недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и Горловки на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 30 января.
- Министерство обороны Великобритании сообщило, что российская оборонно-промышленная база может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц и, таким образом, способна заменить потери на поле боя, что позволит российским войскам продолжать свои нынешние темпы операций "в обозримом будущем".
- Российские власти планируют увеличить депортацию украинских детей в Россию в 2024 году.