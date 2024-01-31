ISW: Россияне вряд ли смогут серьезно продвинуться под Купянском

По наблюдениям аналитиков Института изучения войны (ISW), в рамках наступления зимы-весны 2024 года россияне свои вероятные тактические достижения в районе Купянска вряд ли смогут превратить в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, сообщает Украинская правда.

В обзоре отмечается, что российские войска недавно достигли тактических успехов к юго-востоку от Купянска вдоль критически важной трассы Р07 Купянск-Сватово возле Крохмального и, похоже, усиливают атаки на северо-запад и запад от Крохмального в направлении реки Оскол.

По мнению аналитиков, российские войска, вероятно, смогут получить определенные преимущества на тактическом уровне в районе Купянска, но вряд ли смогут превратить их в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого продвижения, способного захватить большую территорию в Харьковской области, и продвинуться к административным границам Луганской и Донецкой областей.

По наблюдениям ISW, части 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ активно действуют в районе Купянска и способны проводить лобовые атаки во главе с пехотой, но не демонстрируют способности к проведению широкомасштабных механизированных маневров с момента их развертывания на этом направлении более года назад.

В отчете также говорится, что ожидаемая российская наступательная операция зимы-весны 2024 года проходит в приграничной зоне Харьковской и Луганской областей.

Руководитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил 30 января, что российское наступление в Украине в настоящее время продолжается, и что российские войска имеют целью выйти к реке Жеребец (на границе Харьковской и Луганской областей) и административным границам Донецкой и Луганской областей.

Буданов спрогнозировал, что российским войскам не удастся достичь этих целей, однако, вероятно, они будут "полностью истощены" в начале весны.

Эксперты указывают на то, что заявления Буданова согласуются с наблюдениями ISW, что российские войска активизировали наступательные операции вдоль этого направления с начала января 2024 года.

Ключевые выводы ISW за 30 января