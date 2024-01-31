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Минобороны РФ заявило о сбитом украинском беспилотнике над Псковской областью

Минобороны РФ заявило о сбитом украинском беспилотнике над Псковской областью
Фото: АрміяInform

Минобороны России заявило, что ночью 31 января над Псковской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Украинская правда.

"Дежурными средствами ПВО (МО РФ - ред.) уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 января противовоздушная оборона россиян уничтожила и перехватила 21 БПЛА.﻿﻿ Об этом заявили Минобороны РФ.:

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