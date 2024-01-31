Минобороны РФ заявило о сбитом украинском беспилотнике над Псковской областью

Минобороны России заявило, что ночью 31 января над Псковской областью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщает Украинская правда.

"Дежурными средствами ПВО (МО РФ - ред.) уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области" , – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 января противовоздушная оборона россиян уничтожила и перехватила 21 БПЛА.﻿﻿ Об этом заявили Минобороны РФ.: