РФ за сутки потеряла почти 1100 военных и 51 артсистему – Генштаб
РФ за минувшие сутки потеряла примерно 1090 военных, 51 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
По данным украинского Генштаба, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 385230 (+1090) человек,
- танков – 6310 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 11757 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 9195 (+51) ед,
- РСЗО – 974 (+2) ед,
- средств ПВО – 663 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
- крылатых ракет – 1846 (+0),
- кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед,
- специальной техники – 1452 (+4) ед.