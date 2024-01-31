РФ за сутки потеряла почти 1100 военных и 51 артсистему – Генштаб

РФ за минувшие сутки потеряла примерно 1090 военных, 51 артиллерийскую систему, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По данным украинского Генштаба, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили: