Генсек НАТО встретился с конгрессменами США о помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими конгрессменами Соединенных Штатов для обсуждения поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Во время встречи генсек поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта помощь остается решающей для ее выживания и стабильности Европы.

Столтенберг подчеркнул, что сильный Альянс отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов, и что благодаря НАТО США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство, говорится в сообщении.

"Он также указал на важность сохранения силы НАТО через увеличение оборонных инвестиций, приветствовав их увеличение во всех странах Альянса в последние годы" , – отмечает Альянс.

Сообщают, что Столтенберг встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.

В завершение он встретился с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В среду генсек Альянса посетит в Алабаме подразделение компании Lockheed Martin, производящее электронные и ракетные системы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом уже повлияла на поле боя.