Британия готова отправить свой авианосец в Красное море

Великобритания готова отправить в Красное море авианосец, чтобы противодействовать атакам со стороны поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов, сообщает Европейская правда.

Корабль Королевских ВМС готов заменить американский авианосец USS Dwight D Eisenhower, когда тот вернется в США.

Британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания может "сотрудничать с американцами" и "закрыть пробел" в Красном море.

По словам Хиппи, американский авианосец по прозвищу "Айк" вскоре должен вернуться в США.

"Эйзенхауэр" не может оставаться там вечно, и поэтому важно просто поддерживать присутствие авианосца в регионе, где мы могли бы сотрудничать с американцами, чтобы обеспечить соответствующий потенциал" , – сказал он.

Министр добавил, что авианосцы Королевских ВМС могут быть использованы, "когда "Эйзенхауэр" вернется домой... если мы будем нужны, чтобы заполнить пробел в развертывании американских сил".

Британия имеет два авианосца, предназначенные для истребителей F-35. Один из них – "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales), который, в случае развертывания, проведет свою первую боевую операцию. Другой – HMS Queen Elizabeth, который уже однажды побывал в боевой миссии.

Ранее сообщалось, что британские военные корабли не могут атаковать объекты боевиков-хуситов на суше из-за нехватки огневой мощи.

Нападения поддерживаемых Ираном хуситов на корабли в Красном море, на которое приходится половина глобальной морской торговли, уже повлияли на цены во многих странах. Также выросли опасения, что последствия войны Израиля против ХАМАС могут дестабилизировать Ближний Восток.