В бюджет поступило 32 млн, конфискованных в Дерипаски и Сальдо

В государственный бюджет поступило 32 миллиона гривен конфискованных средств подсанкционных лиц. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль, сообщает Укринформ.

"Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет. Речь идет о собственных средствах таких коллаборантов, как Ворон и Сальдо, и финансах с предприятия российского олигарха Дерипаски" , - говорится в сообщении.

По словам Коваля, это стало возможным благодаря совместной работе правительства, Минюста, ФМГУ, правоохранительных органов и судебного звена. Фонд госимущества, получив решение суда, принимает меры по максимально эффективному управлению и распоряжению взысканными активами. В том числе инициирует снятие ранее наложенных арестов.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года ВАКС принял решение по делу по второму иску Министерства юстиции Украины о применении санкций в отношении коллаборанта Владимира Сальдо.