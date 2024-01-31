Украинский беспилотник атаковал НПЗ в Санкт-Петербурге – источник в ГУР

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны. Об этом сообщил источник в спецслужбах, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как пояснил собеседник, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако ущерб не оказался эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели" , - объяснил источник.

Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.

Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хотя дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Также на территории завода произошел пожар, который якобы "быстро потушили". Пострадавших, традиционно, по данным росмедиа, "нет".

Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".