У Байдена надеются на возвращение лидерства США в вопросе помощи Украины

В Белом доме надеются, что Соединенные Штаты вернут себе лидерство в вопросе поддержки Украины в ее защите от агрессии РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби журналистам на борту самолета Air Force One, который летел с американским президентом Джо Байденом во Флориду, сообщает Европейская правда.

"Мы надеемся – и президент все еще надеется, что мы сможем получить (от Конгресса) это дополнительное финансирование, и мы сможем вернуться к роли мирового лидера в поддержке Украины" , – отметил представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос, как в администрации президента США воспринимают то, что некоторые европейские лидеры высказываются более пессимистично относительно предоставления Вашингтоном помощи Киеву, Кирби сказал, что "вряд ли их можно обвинять, когда они смотрят на то, что происходит" в Конгрессе.

"Вряд ли можно обвинять других лидеров во всем мире в том, что они думают о том, какие другие решения они должны принять сейчас, исходя из неопределенности относительно того, смогут ли США это преодолеть" , – отметил он.

По его словам, это указывает на то, что американское лидерство имеет значение.