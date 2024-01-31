В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы

По состоянию на 31 января дефицит электроэнергии не наблюдается, в резерве 8 блоков ТЭС. В то же время в Минэнерго призвали к "умному потреблению", сообщает Экономическая правда.

"Дефицит электроэнергии в энергосистеме не зафиксирован. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии" , – говорится в сообщении.

В резерве имеется восемь блоков тепловой генерации, которые будут подключены к сети в случае необходимости. Система сбалансирована, стабилизационные графики отключений не используются, добавили в ведомстве.

В то же время в Минэнерго отметили важность уменьшения нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).

Кроме этого, из-за боевых действий обесточена воздушная линия в Донецкой области, в результате обесточились подстанции, без напряжения остались бытовые потребители.