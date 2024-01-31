В МИД Польши обратились к Западу: "Искандеры" могут долететь до Берлина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия угрожает Германии и другим странам Европы, а также призвал усилить помощь Украине. Об этом он сообщил во время визита в Берлин, сообщает Лига.net.

По его словам, партнеры Украины должны действовать быстро, так как она находится под давлением, а Германия усилила помощь Киеву.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но РФ лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если бы американцы отказались от помощи, мы оказались бы перед дилеммой: заменить Америку и удвоить наши усилия либо позволить завоевать Украину" , — сказал Сикорский.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии.