Пять стран Евросоюза требуют усилить помощь Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины. Письмо опубликовало издание Financial Times, сообщает Европейская правда.
"Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить свою приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности. Это решение должна принять каждая страна. Только тогда Украина сможет достичь успеха в защите от российской агрессии", – говорится в их обращении.
Лидеры пяти стран настаивают, что ЕС и его государства-члены должны возобновить свои усилия и усилить военную поддержку. По их словам, это бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – это должно оставаться коллективным усилием.
"В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели", – говорится в письме.
В своем обращении лидеры отметили, что нужно "немедленно" передать Киеву боеприпасы и системы вооружения, в частности гаубицы, танки, беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны, поскольку новые заказы, которые размещают сегодня, попадут на поле боя только в следующем году.
С этой целью они настаивают на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия, что требует расширения промышленных мощностей с помощью рамочных закупочных контрактов и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов ЕС.
"Страны-партнеры также могут играть важную роль, и мы приглашаем их присоединиться к нашим коллективным усилиям... Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых мужчин и женщин украинских вооруженных сил – вопрос жизни и смерти", – говорится в письме.
Лидеры пяти стран отметили, что Россия никого не ждет, поэтому нужно действовать сейчас.
"Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и расходы будут гораздо выше для всех нас. Мы, европейцы, несем особую ответственность. Поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы", – призвали они.