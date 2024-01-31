Пять стран Евросоюза требуют усилить помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины. Письмо опубликовало издание Financial Times, сообщает Европейская правда.

"Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить свою приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины ﻿﻿ как общей европейской ответственности. Это решение должна принять каждая страна. Только тогда Украина сможет достичь успеха в защите от российской агрессии" , – говорится в их обращении.

Лидеры пяти стран настаивают, что ЕС и его государства-члены должны возобновить свои усилия и усилить военную поддержку. По их словам, это бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – это должно оставаться коллективным усилием.

"В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели" , – говорится в письме.

В своем обращении лидеры отметили, что нужно "немедленно" передать Киеву боеприпасы и системы вооружения, в частности гаубицы, танки, беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны, поскольку новые заказы, которые размещают сегодня, попадут на поле боя только в следующем году.

С этой целью они настаивают на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия, что требует расширения промышленных мощностей с помощью рамочных закупочных контрактов и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов ЕС.

"Страны-партнеры также могут играть важную роль, и мы приглашаем их присоединиться к нашим коллективным усилиям... Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых мужчин и женщин украинских вооруженных сил – вопрос жизни и смерти" , – говорится в письме.

Лидеры пяти стран отметили, что Россия никого не ждет, поэтому нужно действовать сейчас.