Новый законопроект о мобилизации депутатам будут представлять Умеров и Залужный

Новый законопроект о мобилизации в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Об этом сказано в документации на сайте парламента, сообщает Лига.net.

Согласно данным от Кабинета министров главным представителем закона в Раде будет Умеров.

Залужный выступит в роли содокладчика.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Министерство обороны сообщило, что комментарии и замечания к мобилизационному законопроекту были учтены совместно с Генеральным штабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

Ведомство утверждает, что новый законопроект определяет "прозрачные правила мобилизационного процесса", а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.