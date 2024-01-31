Маск может потерять статус самого богатого человека

Суд в Делавере, США, признал недействительным соглашение между Tesla и ее гендиректором Илоном Маском о платежном пакете в размере $56 млрд. Вознаграждение, полученное в 2018 году, помогло Маску стать самым богатым человеком в мире, сообщает Лига.net.

Судья назвала вознаграждение "непостижимой суммой, которая несправедлива по отношению к акционерам". Акционер Tesla Ричард Торнетта подал иск, где обвинил автопроизводителя в нарушении своих доверительных обязанностей из-за одобрения пакета, несправедливо обогащающего его исполнительного директора.

Судья Кэтлин Маккормик написала в решении, что Маск "пользовался тесными связями" с директорами, отвечавшими за переговоры по его компенсациям. Судья также рассказала о том, что Маск владел 21,9% акций автопроизводителя, когда велись переговоры о пакете. В то же время правление компании никогда не поднимало вопрос об этом вознаграждении.

Маккормик приказала Tesla и ее акционерам выполнить решение и расторгнуть соглашение. Однако решение судьи подлежит обжалованию.

В ответ на решение суда Маск написал в Twitter: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавер" .

Он также опубликовал опрос, в котором фолловеров спрашивали, стоит ли Tesla изменить штат регистрации на Техас, где находится ее физическая штаб-квартира.