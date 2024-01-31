За экспредседателя Верховного суда Князева внесли 18 млн грн залога – СМИ

За бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли 18,16 млн грн залога.﻿﻿ Об этом рассказали информированные собеседники в антикоррупционных правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По словам источников, залог за Князева уже внесли. Сейчас идет соответствующая процедура и вскоре он сможет выйти из СИЗО.

Накануне ВАКС продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 марта и уменьшил размер залога с 20 миллионов гривен до 18 миллионов гривен.

Напомним, 30 января суд уменьшил Князеву размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

До этого ему уже 6 раз уменьшали залог. В прошлый раз, 21 декабря 2023 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога на 7 млн грн, до 20 млн грн.

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу. Срок для ознакомления – до 1 марта включительно.