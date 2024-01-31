В Украину приехала заместитель госсекретаря США

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 31 января, прибыла с визитом в Киев, сообщает Европейская правда.

Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала фото встречи Нуланд на железнодорожном вокзале в Киеве.

Она отметила, что у заместителя госсекретаря запланированы встречи с представителями украинской власти, гражданского общества и ветеранами.

Бринк добавила, что визит Нуланд происходит, чтобы "подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине"

