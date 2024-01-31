Поляки в опросе рассказали об отношении к беженцам из Украины

В Польше меняются настроения общества касательно беженцев из Украины. Позитивное отношение к украинцам сохраняют треть поляков. В то же время, каждый пятый житель Польши боится, что украинцы могут забрать рабочие места, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

О существенном изменении отношения поляков к украинцам, приехавшим в Польшу после начала войны, свидетельствуют результаты исследования "Barometr Polskiego Rynku Pracy" от компании Personnel Service.

Согласно данным опроса, негативное отношение к украинцам декларируют 22% поляков. Это на 8% больше, чем было в марте 2023 года.

Нейтральное отношение к беженцам – у 38% респондентов. В марте 2023 года таких ответов было 46%.

О положительном отношении к украинцам заявил почти каждый третий опрошенный поляк.

Преимущественно положительные настроения у людей старше 55 лет – 31% опрошенных. В то время как негативное отношение больше всего выражают молодые поляки (25-34 года) – 20% респондентов.

На ухудшение отношения к украинцам может влиять длительная война и помощь, высокая инфляция, отмечают в Personnel Service.

"Поляки больше стали бояться, что украинские работники могут забрать у них работу, а 40% поляков ассоциируют приток граждан Украины на польский рынок труда со снижением темпов роста заработной платы" , – объясняет основатель компании Кшиштоф Инглот.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 22% опрошенных считают, что украинцы могут занять их рабочие места. Больше всего таких опасений среди поляков 18-24 лет (17%) и 25-34 лет (15%). В то же время 69% опрошенных не боятся потерять рабочую из-за украинцев.