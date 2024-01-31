Кулеба о снарядах для Украины: Украина работает над разными вариантами

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над различными вариантами получения необходимых боеприпасов. Об этом он сказал в интервью BBC Newsnight, которое приводит пресс-служба украинского МИД, сообщает Европейская правда.

"Нет ни одной ситуации, которая не имеет решения. Если мы не получим достаточное количество боеприпасов из одного места, мы работаем над другим, откуда их можно получить" , – отметил Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что какой бы ни была для партнеров цена поддержки Украины, цена улаживания ситуации в мире в случае, если Украина не победит, будет значительно выше.

"ЕС демонстрирует свою способность принимать большие решения самостоятельно, и это хорошо. Мы также продолжаем работать с обеими партиями в США, чтобы убедиться, что необходимые решения будут приняты" , – добавил Кулеба.

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.