Спикер Палаты представителей США объяснил отказ от соглашения о границе

Сопротивление соглашению по усилению безопасности на американской границе с Мексикой не является попыткой помочь Дональду Трампу в его предвыборной кампании.﻿ Об этом заявил спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, является ли сопротивление спикера сделке, над которой сегодня работает Сенат, попыткой помочь бывшему президенту Трампу в его президентской кампании, Джонсон ответил: "Нет, это абсурд. Мы несем ответственность за то, чтобы выполнять свой долг".

"Наш долг - поступать правильно перед американским народом, защищать людей. Первая и самая важная задача федерального правительства - защищать граждан. Мы не делаем этого при президенте Байдене (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.)" , - заявил Джонсон.

Как пишет издание, республиканцы в Палате представителей настаивают на том, что любая дополнительная помощь Украине должна быть одобрена только при условии решения миграционных проблем на границе США и Мексики.

Между тем Трамп призвал республиканцев "заключать только ту сделку, которая будет совершенной на границе" и отвергать любые предложения Сената, "если мы не получим все необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей".

Демократы, со своей стороны, обвинили Трампа и республиканцев в том, что они намеренно отвергают любое соглашение, чтобы иметь возможность баллотироваться по этому вопросу в 2024 году и не дать Байдену победить в предстоящих президентских выборах.

Одно из основных положений соглашения, согласно слухам, касается полномочий исполнительной власти останавливать миграцию, если количество нелегальных пересечений границы превышает 5 000 в день. Республиканцы считают, что порог должен быть намного ниже.