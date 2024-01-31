ЕС предложил продлить беспошлинный режим торговли для Украины с изменениями

Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

Для Украины Еврокомиссия предлагает продлить льготные условия торговли с приостановлением импортных пошлин и квот еще на один год, что должно обеспечить поддержку украинской экономики в условиях войны.

В то же время в предложение включили "усиленный предохранитель" для защиты интересов европейских аграриев.

"С этой целью, и учитывая значительный рост импорта некоторой аграрной продукции из Украины в ЕС в 2022-2023 годах, возобновленные автономные торговые меры содержат усиленный механизм предохранителей. Это позволяет быстрое реагирование в случае значительных искажений на рынке ЕС или рынке одной из стран-членов" , – объясняют в коммюнике.

Для четырех видов продукции – мяса птицы, яиц и сахара – предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы "стабилизировать импорт на уровне средних объемов импорта в 2022-2023 годах". Это означает, что в случае превышения данных объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

В этом же предложении Еврокомиссия предлагает еще на год продлить приостановление пошлин на импорт из Молдовы.

Предложение далее должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, льготный режим торговли ЕС с Украиной действует с 4 июня 2022 года и продолжался в 2023 году. В то же время, из-за недовольства фермеров ЕС на несколько месяцев 2023 года вводил временные ограничения для некоторых видов агропродукции, а отдельные страны, в частности Польша, продолжили их и после отмены на уровне ЕС, в одностороннем порядке.

Срок действия текущего продления режима торговли без пошлин и квот для Украины истекает 5 июня 2024 года, для Молдовы – 24 июля 2024 года.

В Еврокомиссии отмечают, что общий импорт из Украины в ЕС с октября 2022 по октябрь 2023 года достиг 24,3 млрд евро, тогда как на октябрь 2021 достигал 24 млрд евро.