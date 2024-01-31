Индия снижает тарифы, поощряя Apple и другие компании переносить производство в страну

Индия снижает налоги на импорт компонентов мобильных устройств, чтобы стимулировать производство смартфонов. Транснациональные компании все чаще рассматривают страну как глобальную производственную базу.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Как сообщают, правительство премьер-министра Нарендры Моди поздно вечером во вторник 30 января объявило, что снижает тарифы на компоненты, включая пластиковые и металлические механические детали, гнезда для SIM-карт и винты.

Моди пытается создать условия в который компании будут переносить производство из Китая в Индию.

В то же время правительство пытается построить экосистему внутренних поставщиков, чтобы обеспечить большую часть цепочки создания именно для Индии. Это повысит субъектность индийских поставщиков, не превращая крану в обычную базу для производства.

Проект премьера Моди имел некоторые первые успехи, и Apple является одной из компаний, которые увеличили производство в стране. Сейчас на Индию приходится более 7% мирового производства iPhone.

Apple изучает способы уменьшить свою зависимость от Китая, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает расти. Ее давние партнеры, которые производят большинство iPhone в мире на заводах в Китае, за последние годы быстрыми темпами добавили сборочные линии в Индии.