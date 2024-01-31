Бронетехника и ракеты: Украина получила от Германии новую помощь
Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который в частности вошли бронетранспортеры и боеприпасы, сообщает Европейская правда.
Обновленный перечень обнародован на сайте германского правительства.
Согласно обновленному списку, Украина получила:
- 24 бронетранспортера;
- четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;
- ракеты к системам противовоздушной обороны IRIS-T SLS;
- свыше 1000 155-мм боеприпасов;
- три танка для разминирования WISENT;
- мостоукладчик BEAVER с запчастями;
- 14 минных плугов;
- морская система разминирования, система спутникового наблюдения, а также четыре автомобиля для пограничных служб;
- 450 цепей противоскольжения, 194 тысячи пайков.