Бронетехника и ракеты: Украина получила от Германии новую помощь

Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который в частности вошли бронетранспортеры и боеприпасы, сообщает Европейская правда.

Обновленный перечень обнародован на сайте германского правительства.

Согласно обновленному списку, Украина получила: