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Бронетехника и ракеты: Украина получила от Германии новую помощь

Бронетехника и ракеты: Украина получила от Германии новую помощь
Фото: Pixabay

Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи, в который в частности вошли бронетранспортеры и боеприпасы, сообщает Европейская правда.

Обновленный перечень обнародован на сайте германского правительства.

Согласно обновленному списку, Украина получила:

  • 24 бронетранспортера;
  • четыре гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • ракеты к системам противовоздушной обороны IRIS-T SLS;
  • свыше 1000 155-мм боеприпасов;
  • три танка для разминирования WISENT;
  • мостоукладчик BEAVER с запчастями;
  • 14 минных плугов;
  • морская система разминирования, система спутникового наблюдения, а также четыре автомобиля для пограничных служб;
  • 450 цепей противоскольжения, 194 тысячи пайков.

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