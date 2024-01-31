Британия все еще не передала Украине 2,5 млрд фунтов от продажи "Челси" – СМИ

Средства от продажи футбольного клуба "Челси", который принадлежал "прокремлевскому" российскому олигарху Роману Абрамовичу уже 2 года заморожены на банковском счете в Великобритании.﻿ Об этом пишет The Guardian, сообщает Экономическая правда.

Футбольный клуб "Челси", который принадлежал российскому олигарху Абрамовичу продали еще в 2022 году за 2,5 млрд фунтов, с договоренностью, что эти деньги пойдут на помощь жертвам войны в Украине.

Но до 2024 года правительство Великобритании так и не смогло договориться с бывшим владельцем "Челси" об использовании средств с продажи. Сейчас они заблокированы на счете, принадлежащем компании Абрамовича "Фордстам".

Как сообщается, люди, близкие к Абрамовичу, утверждают, что договоренность заключалась в том, что деньги должны пойти "всем жертвам конфликта в Украине и его последствий", в то время, как министры настаивали на том, что они должны быть потрачены исключительно на гуманитарные цели в Украине.

Под словами "всем жертвам конфликта" представители Абрамовича, очевидно, имеют в виду также оккупированные территории, которые контролируются Россией.

Члены комитета Палаты лордов по европейским делам назвали "непонятной" неспособность министров правительства Риши Сунака потратить эти деньги на Украину спустя почти два года после того, как была достигнута договоренность о продаже.