В РФ будут конфисковывать имущество за "фейки" о российской армии

Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла закон о конфискации имущества за так называемые "фейки" о российской армии (статья 207.3 Уголовного кодекса РФ), сообщает Радио Свобода.

Новый закон также предусматривает конфискацию имущества у осужденных по нескольким другим статьям – о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, о призывах к введению санкций, о предоставлении помощи в их исполнении, о реабилитации нацизма.

Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) касается осужденных за преступления "по корыстным соображениям или по найму".

До принятия этого закона российский Уголовный кодекс уже предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей. Это были преимущественно «экономические» или тяжкие и особо тяжкие преступления.

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