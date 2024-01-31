СМИ: В нескольких городах Крыма раздаются взрывы, оккупанты объявили тревогу

В Севастополе и возле города Саки в оккупированном Крыму слышали взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на местных жителей, назначенный Россией глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, "Крым.Реалии".

"Суспільне" со ссылкой на местных жителей сообщило о взрывах в Севастополе и возле города Саки в Евпаторийском районе.

Перед этим оккупационные власти города объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.

Обновлено: "Крым.Реалии" со ссылкой на российские и крымские telegram-каналы сообщает о взрывах в Феодосии, Раздольном и Гвардейском. В российских telegram-каналах сообщают о вероятной работе ПВО России. Оккупационные власти Крыма ситуацию пока не комментировали.