Зеленский сделал заявление по поводу возвращения украинцев из плена

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы вернуть каждого гражданина из плена в России, сообщает РБК-Украина.

Свое обращение президент обнародовал в Telegram.

"Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции " , – сказал президент.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Украины это уже 50-й обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена 3035 граждан.

"Мы очень часто слышали - в разные моменты - что-то не получится. Когда знаешь, что именно делать, все удается. И даже то, что кому-то может казаться невозможным. Украина умеет достигать своего" , - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена 207 граждан.

Согласно данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди спасенных военнослужащих:

95 воинов ВСУ;

56 нацгвардейцев;

26 пограничников;

29 воинов Территориальной обороны;

1 представитель Национальной полиции.

В частности:

180 воинов, вернувшихся домой – из рядового и сержантского состава;

27 украинских офицеров.

самому старшему из освобожденных воинов 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.

Обмен пленными

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Киев и Москва провели ряд обменов военнопленными. Несмотря на то, что с августа враг заморозил процесс, уже 3 января между странами прошел наибольший обмен пленными с начала войны. Тогда же домой вернулись 230 защитников.

24 января Украина и Россия должны были провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Россияне заявили, что на борту самолета якобы находились десятки украинских пленных. Но Украина не подтверждает это.

Позднее Главное управление разведки отмечало, что сорванный обмен должен быть одним из самых больших за время войны.