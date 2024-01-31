Суд ООН подтвердил часть обвинений Украины в адрес России

Международный суд ООН в среду оглашает финальное решение по существу в так называемом "Большом деле" Украины против России, которое включало обвинения по финансированию терроризма, сообщает Европейская правда.

Иск был подан о нарушении Россией двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Обвинения касались эпизодов 2015-2017 годов.

В решении Международного суда, которое зачитала президент Суда Джоан Донохью, Суд признал Россию виновной в нарушении Конвенции о финансировании терроризма по одной из статей – №9. Суд заявил, что Россия не выполнила обязательств по расследованию случаев финансирования терроризма, на которые неоднократно обращала внимание Украина.

Впрочем, Суд признал необоснованной большую часть обвинений Украины в адрес РФ.

Ключевой проблемой стало то, что Суд выбрал консервативный подход к трактовке Конвенции и решил, что финансирование терроризма в понимании Конвенции касается только перечисления средств и не распространяется на предоставление боевикам военной техники и оружия; таким образом, к примеру, поставки "Бука" не подпадают под этот запрет.

Впрочем, в итоге это означает, что Международный суд частично признал Россию виновной в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.