Украина провела очередной раунд переговоров с Италией по "гарантиям безопасности"
Украинская делегация провела очередной раунд переговоров с Италией по заключению двустороннего соглашения по безопасности, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Украинскую сторону на переговорах представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Собеседники начали обсуждение структуры проекта соответствующего соглашения, его основных элементов и отдельных тематических блоков.
Участники согласовали график дальнейших двусторонних переговоров на ближайшее время.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, в июле прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.
Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. А 12 января Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной.
Также представители Украины и Канады провели очередной раунд переговоров о заключении двустороннего соглашения по обязательствам безопасности между государствами.