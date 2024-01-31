Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария сегодня, 31 января, приняла решение о присоединении к 12-му пакету санкций Европейского союза против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает правительство Швейцарии.

"Федеральный совет на своем заседании 31 января принял дополнительные санкции против России. Это ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины. Тем самым Федеральный совет присоединяется к Европейскому союзу, который принял 12-й пакет санкций в декабре 2023 года" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые меры вступят в силу 1 февраля. Ранее 21 декабря Швейцария добавила 147 физических и юридических лиц в свои санкционные списки.

Запрет на российские алмазы и дополнительный контроль за торговлей товарами

Среди новых мер - поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов. Таким образом, Швейцария присоединяется к мерам, согласованным на саммите G7 6 декабря 2023 года, чтобы лишить Россию этого важного потока доходов.

Власти, ответственные за реализацию этих мер в Швейцарии, будут работать с соответствующими секторами, чтобы обеспечить координацию новых ограничений на международном уровне и их эффективную реализацию.

Что еще попало под запрет

Вводятся запреты на импорт некоторых товаров, приносящих значительный доход российскому государству. Например, запрещена покупка и импорт из России чугуна и сжиженного нефтяного газа. Также расширяются списки запрещенных товаров, которые могут укрепить военно-технический потенциал России или товаров, которые могут укрепить российский промышленный сектор.

Эти новые меры запрещают экспорт и продажу в Россию химикатов, литиевых батарей, некоторых двигателей для беспилотных летательных аппаратов, а также станков и деталей машин. Кроме того, в список компаний, на которые распространяются ограничения на товары гражданского и военного назначения (товары двойного назначения), добавлено больше организаций.

Мероприятия в финансовом секторе и секторе услуг

В финансовом секторе гражданам России и физическим лицам, проживающим в России, будет запрещено контролировать компании в Швейцарии, которые предоставляют услуги криптоактивов. Существуют также дополнительные меры по поддержке соблюдения ограничения цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты и противодействия попыткам обойти ограничения.

Участники рынка теперь обязаны обмениваться детализированной информацией о ценах друг с другом и с компетентными органами по запросу. Будут введены новые требования к отчетности и разрешениям для мониторинга продажи танкеров, которые могут быть использованы для обхода ограничения цен на нефть.

В сфере услуг сейчас действует запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного проектирования и производства. Федеральный совет сделал исключения для предоставления услуг российским дочерним компаниям швейцарских компаний.

От чего в Швейцарии решили отказаться

Двенадцатый пакет санкций ЕС также включает требование об уведомлении о переводе средств из ЕС от компаний, базирующихся в ЕС, контролируемых россиянами, или физических или юридических лиц, созданных в России. Федеральный совет пока решил не вводить это требование.

Вместо этого он поручил Федеральному департаменту экономики, образования и исследований совместно с Федеральным департаментом финансов изучить вопрос о том, следует ли вводить требование об уведомлении в Швейцарии и как его можно структурировать. В частности, они рассмотрят, как требование об уведомлении о переводах в третьи страны может принести максимально возможную выгоду для эффективного осуществления санкций в Швейцарии.

13-й пакет санкций против РФ

Европейский союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Согласно данным Politico, российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности, Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.