Олещук поблагадарил всех причастных за удары по аэродрому Бельбек в Крыму
Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто присоединился к ударам по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Ранее о ракетной атаке сообщали сами оккупанты, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Олещук в Telegram.
"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек!
Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!".
Также он опубликовал видео с попаданием ракеты по наземной цели и взрывом.
Предыстория:
- Ранее в среду в Севастополе, возле Саков, в Феодосии, Раздельном и Гвадийском в оккупированном Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по Крымскому мосту.
- В крымских и российских пабликах начали публиковать фото и видео инверсионных следов в небе над Симферопольским районом.