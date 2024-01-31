Олещук поблагадарил всех причастных за удары по аэродрому Бельбек в Крыму

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех, кто присоединился к ударам по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму. Ранее о ракетной атаке сообщали сами оккупанты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Олещук в Telegram.

"А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования - аэродром Бельбек!

Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!".

Также он опубликовал видео с попаданием ракеты по наземной цели и взрывом.

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