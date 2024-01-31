В Генштабе назвали направление с наибольшим количеством российских атак

В течение суток Силы обороны Украины отразили 9 атак на Лиманском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток произошло 52 боевых столкновения. Также враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Улица, Середина-Буда Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов, среди них Гремяч, Клюсы Черниговской области; Большая Писаревка, Басовка, Середина-Буда, Поповка Сумской области; Окип, Лукьянцы, Гатище, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах Кисловки Харьковской области и Надежды Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак недалеко от Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Ямполевка, Терны, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки вблизи Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах н.п. Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогорья и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Работино, Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон и Очаков Николаевской области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах н.п. Крынки, Берислав, Новоберислав, Дорожное, Красный Маяк Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешных попытки штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам противовоздушной обороны противника.