Российские войска били по Никопольщине артиллерией, есть пострадавшая
Силы РФ более 10 раз направили дроны-камикадзе и били артиллерией по Никопольскому району на Днепропетровщине, известно об одной пострадавшей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину. Пострадала 47-летняя женщина. У нее осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести.
Повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов. А еще истерзаны несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор".
Кроме того, Лысак сообщает, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.
Напомним:
Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена российская ракета Х-59.