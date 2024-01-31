Российские войска били по Никопольщине артиллерией, есть пострадавшая

Силы РФ более 10 раз направили дроны-камикадзе и били артиллерией по Никопольскому району на Днепропетровщине, известно об одной пострадавшей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Агрессор накрывал огнем районный центр, Марганецкую и Покровскую сельскую общину. Пострадала 47-летняя женщина. У нее осколочное ранение. В больнице состояние средней тяжести.

Повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов. А еще истерзаны несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор".

Кроме того, Лысак сообщает, что обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения.

Напомним:

Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена российская ракета Х-59.