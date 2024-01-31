ГУР: Среди освобожденных сегодня пленных – десятки раненых и больных

40 военнопленных, освобожденных сегодня, 31 января, из российского плена, ранены и тяжелобольны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Состояние возвращенных военнослужащих разное в зависимости от предыдущих мест содержания, от того, откуда их доставляли. Среди них было 40 раненых и тяжелобольных. Их сразу забрали "скорые". Плен — это всегда сложно. Когда мы говорим о государстве-агрессоре, это точно не о европейском представлении о соблюдении правил содержания военнопленных" , – сказал он.

Юсов подчеркнул, что реабилитация возвращенных пленных будет тщательной и будет соответствовать всем международным и украинским протоколам.

По его словам, сегодняшний обмен – это завершение обмена 24 января, за исключением списка из 65 человек, который обнародовала Россия вроде бы погибших. По его словам, все остальные из списка 24 числа вернулись.

Он отметил, что 207 вернувшихся защитников это мужчины, среди пленных не было женщин и гражданских.

Кроме того, представитель ГУР поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь в обмене.

Как сообщалось, в среду, 31 января, из российского плена вернули 207 украинских военнослужащих.