СМИ узнали, почему Орбан не хочет вступления Украины в ЕС

На закрытой встрече с венгерскими депутатами в марте 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл свою истинную причину сопротивления вступлению Украины в Европейский Союз, связанную с влиянием США, сообщает Европейская правда.

Об этом узнал независимый венгерский проект журналистских расследований Direkt36.

Орбан говорил о евроинтеграции Украины на так называемом Большом совете ЕС – венгерском парламентском форуме, который созывается перед саммитами Европейского совета и куда приглашают высокопоставленных чиновников парламента, включая оппозицию – 20 марта 2023 года.

По словам источников Direkt36, Орбан тогда сказал, что вступление Украины создаст новый "центр силы" в ЕС, в котором будут доминировать Соединенные Штаты и куда войдут страны Балтии, Польша и в меньшей степени Румыния.

"Давайте посмотрим на Беларусь, там все еще могут произойти одна или две цветные революции", – добавил премьер Венгрии.

Он пространно объяснял присутствующим на Большом совете ЕС, как этот новый "центр силы" начнет угрожать влиянию традиционных тяжеловесов Евросоюза – Франции и Германии. Орбан признался, что делился этими опасениями с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом и предлагал альтернативу – объединение Парижа и Лондона с "Вышеградской четверкой", но те якобы не восприняли ее.

Из речи Орбана также стало понятно, что такое перераспределение власти в ЕС его беспокоит, поскольку мешает его стратегическому видению – смещению центра мировой экономики в Азию. Он перечислил страны, с которыми Венгрия хочет укрепить отношения – прежде всего Китай и Индия и, после завершения войны, Россия.

В конце концов, премьер Венгрии заявил, что не считает правильным, что "американцы реагируют на это, раскалывая мировую экономику пополам", и вместо этого "мы должны иметь возможность развивать все виды отношений со всеми в соответствии с нашими собственными интересами".

Как дополнительно сообщили венгерские СМИ, на том же Большом совете ЕС Орбан признал, что Будапешт не сможет помешать процессу вступления Украины в Евросоюз.

Ранее венгерский премьер жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся центральноевропейская поддержка – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.